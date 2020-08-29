Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi
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Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi

Serenay Sarıkaya'nın iki yıldır üzerinde çalıştığı 'Bergen' filmi, salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Film çekimleri koronavirüs salgını tamamen bittikten sonra yapılacak.

29.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:20

Arabesk müziğinin fenomen sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı proje, koronavirüs tamamen bittikten sonra başlayacak. Başrolünü Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı yapım, Adana, İstanbul ve Ankara'da çekileceği için böyle bir karar alındığı ortaya çıktı.

SERENAY KAMPA GİRMİŞTİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Serenay Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen'i canlandırmak üzere kampa da girmişti. Sarıkaya beyazperdede hayat vermeye hazırlandığı arabesk müziğin bir dönemine damga vurmuş isimlerinden Bergen'in ailesiyle tanışacağını söyledi.

"1,5 YILDIR BU ROLÜ ÇALIŞIYORUM"

Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum. Bergen şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalışıyoruz. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Şimdi ailesiyle tanışacağım. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim" demişti.

Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (2)
DE: Bu tür filmlere karakterin önüne geçmeyecek, geçse bile oyunculuğu ile geçecek biri lazım, Müslüm ve Naim filmlerinde olduğu gibi. Maalesef Seranay öyle değil, daha çok magazinsel haberlerle öne geçen bir isim.
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...: hiç sevemedim serenayı çok soğuk biri
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