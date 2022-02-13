Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı! Güzel oyuncu aşkını öpmelere doyamadı

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı. İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

AŞK BELGELENDİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İddiaları her seferinde yalanlayan ve "Biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız" diyen oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen samimi bir şekilde görüntülendiler.

AŞKINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

İkili, Evirgen'in Emirgan'da sahibi olduğu La Boucherie'de görüntülendi. Mekana ayrı ayrı gelen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in samimi halleri dikkat çekti. Mekanda çalınan şarkıya eşlik eden Sarıkaya, Evirgen'le sarmaş dolaş dans ettiği ve zaman zaman öpüştüğü de gözlemlendi. Meraklı bakışlara aldırmayan çift, birbirlerini öpmelere doyamadı.

Snob Magazin - Magazin