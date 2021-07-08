Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı
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Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı

Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son günlerde verdiği pozlarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dergi için mavi bikinisiyle yeşilliklerin içinde poz verdi. Fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Gerek özel hayatı gerekse de tatil pozlarıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, kusursuz fiziğiyle yine adından söz ettirdi. Oyuncu bu sefer de peş peşe mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, bir dergiye poz vermek için kamera karşısına geçti. 9,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan, yeşilliklerin içinde mavi bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Sarıkaya'nın mavi kalp emojisi koyarak paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Fiziğine dikkat eden Sarıkaya'nın kusursuz görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı
Serenay Sarıkaya, peş peşe mavi bikinili pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
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Magazin Sorumlusu
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