Serenay Sarıkaya'nın Servet Ödediği Çizmeleri, Cesur Minisini Gölgede Bıraktı

Serenay Sarıkaya'nın Servet Ödediği Çizmeleri, Cesur Minisini Gölgede Bıraktı

Hakan Yıldırım'ın düzenlediği defileye katılan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya'nın 6 bin 400 TL'lik çizmesi, giydiği mini elbiseyi gölgede bıraktı.

Hakan Yıldırım'ın Boğaz'da düzenlediği defileye katılan ünlü isimler, iddialı kıyafetleriyle podyuma çıkan modelleri gölgede bıraktı. Sarıkaya, fiyonk detaylı mini elbisesi ve çorap ayakkabılarıyla gecenin en şık isimleri arasındaydı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Hakan Yıldırım, önceki akşam "Hakaan Yıldırım Haute Couture" adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşen defileye ünlü isimler akın etti.

6 BİN 400 LİRA ÖDEDİ

Serenay Sarıkaya, gecede siyah beyaz bir elbise ve Dior marka çizme giydi. Sarıkaya, file çizmeye 6 bin 400 TL ödedi.

Serenay Sarıkaya gecede böyle görüntülendi;

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