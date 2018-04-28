Serenay Sarıkaya'nın Servet Ödediği Çizmeleri, Cesur Minisini Gölgede Bıraktı
Hakan Yıldırım'ın düzenlediği defileye katılan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya'nın 6 bin 400 TL'lik çizmesi, giydiği mini elbiseyi gölgede bıraktı.
Hakan Yıldırım'ın Boğaz'da düzenlediği defileye katılan ünlü isimler, iddialı kıyafetleriyle podyuma çıkan modelleri gölgede bıraktı. Sarıkaya, fiyonk detaylı mini elbisesi ve çorap ayakkabılarıyla gecenin en şık isimleri arasındaydı.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ
Hakan Yıldırım, önceki akşam "Hakaan Yıldırım Haute Couture" adlı defile düzenledi. Beşiktaş Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşen defileye ünlü isimler akın etti.
6 BİN 400 LİRA ÖDEDİ
Serenay Sarıkaya, gecede siyah beyaz bir elbise ve Dior marka çizme giydi. Sarıkaya, file çizmeye 6 bin 400 TL ödedi.
Serenay Sarıkaya gecede böyle görüntülendi;
YORUMLAR (124)
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Hayir ben o degilim başka biri ipekCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yaa yanliş anladin senCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Profilin de resim varmi varsa nasil bi resimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ya hayirr seninle joker nikiyle dalga gectim dedin ona guldumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ahnen biraz zaman lasimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır