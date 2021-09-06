Serenay Sarıkaya için mekan kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Serenay Sarıkaya için mekan kapattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yla rahat zaman geçirmek için kendi mekanı olan Gizli Kalsın'ı kapattı. İşte detaylar...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın, yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen'le buluştukları yer ortaya çıktı. Oyuncunun, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin mekanı Gizli Kalsın'a gittiği öğrenildi.

Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya için mekan kapattı
Serenay Sarıkaya için mekan kapattı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Yaşar Güler Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serenay Sarıkaya için mekan kapattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:50:25. #1.14#

title