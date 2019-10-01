Serenay Sarıkaya'dan mini etekli dikkat çeken poz

01.10.2019 19:19

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan takipçilerini heyecanlandıracak bir poz geldi. Güzel oyuncu siyah eteğiyle takipçilerin mest etti.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından yayınladığı derin yırtmaçlı eteğiyle poz verdiği fotoğraf kısa süre içerisinden çok sayıda beğeni aldı. Sarıkaya'nın bir çok takipçisi fotoğrafa "Çok güzelsin." yorumun yaptı.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı.

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi.

Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.