: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

10.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:07

Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Serenay Sarıkaya, Atina'daki tatilin ardından muhabirlerin sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.

Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya "Neden ayrı uçaklarla döndünüz" sorusunu yöneltti. Sarıkaya, "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile ilişkisini noktolayan komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda "Serenay'a dalıp gidiyorum" diyerek Sarıkaya'ya aşk itirafında bulunmuştu. Çift, kısa süre sonra Atina'da birlikte görüntülendi.

Haber Videosu