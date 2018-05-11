Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin İlgi Odağı Oldu

Ünlü oyuncu dün Cannes Croisette'deki Magnum Evi'nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Hakan Yıldırım imzalı pembe bir elbise giyen Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Magnum Evi'nde dondurma tasarlayan oyuncu, "Cannes'a gelmek için en tatlı bahane oldu" dedi. Cannes Film Festivali, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bella Hadid, Magnum'un "Hazzı Ciddiye Al" kampanyasının plajda yapılan basın toplantısına katıldı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun giydiği elbise takipçilerini ikiyi böldü. Sarkıya'nın elbisesini bir kısım beğenirken bir kısımda rüküş buldu.