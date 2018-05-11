Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin İlgi Odağı Oldu
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransa'da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne, Magnum Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Oyuncu, derin dekoltesiyle festivalin ilgi odağı haline geldi.
Ünlü oyuncu dün Cannes Croisette'deki Magnum Evi'nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Hakan Yıldırım imzalı pembe bir elbise giyen Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Magnum Evi'nde dondurma tasarlayan oyuncu, "Cannes'a gelmek için en tatlı bahane oldu" dedi. Cannes Film Festivali, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.
Bella Hadid, Magnum'un "Hazzı Ciddiye Al" kampanyasının plajda yapılan basın toplantısına katıldı.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Oyuncunun giydiği elbise takipçilerini ikiyi böldü. Sarkıya'nın elbisesini bir kısım beğenirken bir kısımda rüküş buldu.
YORUMLAR (48)
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HADİ HAYIRLISI CEHENNEMDE HEP BİRLİKTEYİZ İNŞALLAHCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gerçekten helal olsun demişlerdir. Müslüman bir ülkeni Türk kızı her tarafını iyi sergilemiş hatta ödül bile verecek duruma gelmişlerdir. Cesaret dedikleri çıplaklığı insanlara aşılıyorlar Avrupanın ilmini değil ahlaksızlığını hayran olmuşuz. Şimdi bu kız ile bir hristiyan bir yahudi arasında ne fark var Allah aşkınaCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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milleti dolduruyonuz dolduruyonuz sonra patlattımı niye patlattın can çekiyi nefis da buCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Elbise guzel simdi dogru konusmak lazimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BI KIZN NERESİ GÜZEL YAA ! ÇOK SIRADAN , KARİYERİ ZORLAMA GÜZEL YAPIYOR KENDİNİ ÇOK ŞEHİR GÖRDÜM ÜLKENİN EN GÜZEL KIZLARI SAMİMİ OLARAK SÖYLÜYORUM İZMİR, BURSA VE ADANADACevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır