Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin İlgi Odağı Oldu

Serenay Sarıkaya Cannes Film Festivali'nin İlgi Odağı Oldu

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Fransa'da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne, Magnum Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Oyuncu, derin dekoltesiyle festivalin ilgi odağı haline geldi.

Ünlü oyuncu dün Cannes Croisette'deki Magnum Evi'nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Hakan Yıldırım imzalı pembe bir elbise giyen Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Magnum Evi'nde dondurma tasarlayan oyuncu, "Cannes'a gelmek için en tatlı bahane oldu" dedi. Cannes Film Festivali, 19 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bella Hadid, Magnum'un "Hazzı Ciddiye Al" kampanyasının plajda yapılan basın toplantısına katıldı.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Oyuncunun giydiği elbise takipçilerini ikiyi böldü. Sarkıya'nın elbisesini bir kısım beğenirken bir kısımda rüküş buldu.

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YORUMLAR (48)

  • KİMMİŞ:
    Gerçekten helal olsun demişlerdir. Müslüman bir ülkeni Türk kızı her tarafını iyi sergilemiş hatta ödül bile verecek duruma gelmişlerdir. Cesaret dedikleri çıplaklığı insanlara aşılıyorlar Avrupanın ilmini değil ahlaksızlığını hayran olmuşuz. Şimdi bu kız ile bir hristiyan bir yahudi arasında ne fark var Allah aşkına
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  • SİNEMAX:
    BI KIZN NERESİ GÜZEL YAA ! ÇOK SIRADAN , KARİYERİ ZORLAMA GÜZEL YAPIYOR KENDİNİ ÇOK ŞEHİR GÖRDÜM ÜLKENİN EN GÜZEL KIZLARI SAMİMİ OLARAK SÖYLÜYORUM İZMİR, BURSA VE ADANADA
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