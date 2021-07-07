Neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen sorunun cevabını verdi

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, verdiği bir röportajda neden kendisinden yaşça büyük insanlarla birlikte olduğunu ilk kez anlattı. Yaşanmışlığı ve tecrübesi olan insanlarla birlikte olmayı sevdiğini söyleyen Sarıkaya, "Temiz enerjili insanlara çekiliyorum" dedi.

Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı iş insanı Haldun Demirhisar'la anılan Serenay Sarıkaya, gündemden düşmeyen özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen oyuncu, çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KARAKTERİ OTURMUŞ İNSANLARA ÇEKİLİYORUM"

"Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" itirafında bulunan Sarıkaya, Elle'ye verdiği röportajda "Arkadaşların neden senden yaşça büyük? sorusuna "Öğrenmeye meraklı olduğumdan. Bir de galiba yaşanmışlığı ve tecrübesi olan, karakterleri oturmuş, dolayısıyla daha temiz, enerjili insanlara çekiliyorum" cevabını verdi.

Serenay Sarıkaya komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmiş ancak bu iddiayı yalanlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin