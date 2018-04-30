Seren'in Nişanında Nur Yerlitaş'ı Kızdırdılar: O Terzi Karıyı Masana Oturtma

Nur Yerlitaş, önceki akşam düzenlenen sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek'in nişan törenine katıldı. 62 yaşındaki modacı, nişan töreni çıkışı Seda Sayan'ın eski Deniz Seki'nin yeni sevgilisi olan Murat Karabova'ya tepki gösterdi.

"BEN SANA DEDİM Kİ O TERZİ KARIYI MASANA OTURTMA"

Yerlitaş, meslektaşı Gülşah Saraçoğlu için Karabova'ya "Seninle hiç konuşmayacağım. Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!" ifadelerini kullandı.

"DENİZ KİM YA?"

Nur Yerlitaş'ın, Saraçoğlu'nun ardından hedefinde ise şarkıcı Deniz Seki vardı. Modacı, Deniz Seki için "Banane Deniz kim ya? Senin hayatına Deniz mi girdi?" sözleriyle veryansın etti.