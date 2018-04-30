Seren'in Nişanında Nur Yerlitaş'ı Kızdırdılar: O Terzi Karıyı Masana Oturtma
Modacı Nur Yerlitaş, katıldığı nişan töreninde olay çıkardı. Ünlü modacı, meslektaşı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deniz Seki'yi hedef aldı.
Nur Yerlitaş, önceki akşam düzenlenen sunucu Seren Serengil ile şarkıcı Yaşar İpek'in nişan törenine katıldı. 62 yaşındaki modacı, nişan töreni çıkışı Seda Sayan'ın eski Deniz Seki'nin yeni sevgilisi olan Murat Karabova'ya tepki gösterdi.
"BEN SANA DEDİM Kİ O TERZİ KARIYI MASANA OTURTMA"
Yerlitaş, meslektaşı Gülşah Saraçoğlu için Karabova'ya "Seninle hiç konuşmayacağım. Ben sana dedim ki o terzi karıyı masana oturtma!" ifadelerini kullandı.
"DENİZ KİM YA?"
Nur Yerlitaş'ın, Saraçoğlu'nun ardından hedefinde ise şarkıcı Deniz Seki vardı. Modacı, Deniz Seki için "Banane Deniz kim ya? Senin hayatına Deniz mi girdi?" sözleriyle veryansın etti.
YORUMLAR (27)
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Bu ne ego Nur... terzi diye aşağılarken alın teri ile terzilik yapan insanları hiç düşünmedin mi. Tabi ya. Elbette düşünmezsin. Çünkü sen terzi değilsin. Sen kim terziler kim değil mi. Sen şehitlerimizi de aşağılamıştın. Çünkü sen paradan ve egodan başka bişey bilmezsin. Sen para kazan diye tutulan vatan nöbetleri seni ilgilendirmez.çünkü vicdan ve maneviyat yerlerde...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Tek gayret tek çaba tekrar Türkiyenin gündeminde kalmak tv lerde boy göstermek cebimizdeki paraları cukkalamak !!! Modaciymis acaba saygi insanlik asalet ne zaman moda olacak !!!Şehitlerimize hakaret eden toplumu aşağılayan bu kadini görmek istemiyoruz bu uyumsuz kadini haber yapip durmayin !!!Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Bu ego seni götürür terzitaş kendini nerede ne sanıyorsun bilmem ama zamanın da minicik butikte iki müşteri gelsin de para kazanayım diye dört döndüğünü anneannemde bilir. Yani sen kendini geldiğin yeri unuttuysan hatırlatan çok bulunur canım istanbulda.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Peeekii bu nisan niye bu kadar memleket meselesi haline geldiiii !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ANALAR NELER DOGURMUS BEEEEECevap Yaz 1 Yayından Kaldır