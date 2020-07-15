Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
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Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yla geçtiğimiz gün fotoğraf paylaşan Seren Serengil'in ardından şimdi de Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla birlikte Çakıcı'yla çekildiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

15.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:13

Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Alaattin Çakıcı'yla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Erken'in fotoğrafında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

"AİLE DOSTUMUZ ALAATTİN ÇAKICI"

İki gün önce Seren Serengil sosyal medya hesabından Çakıcı'nın 30 yıllık aile dostu olduğunu açıklayarak bir fotoğraf paylaştı.

Serengil fotoğrafın altına da "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz" diye yazdı.

Seren Serengil'in ardından Ece Erken'de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı

"ALAATTİN ABİM İLE YALIKAVAK HATIRASI"

Serengil'den 2 gün sonra da Çakıcı'yla fotoğraf paylaşan diğer ünlü isim de Ece Erken oldu. Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafa da "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" diye yazdı.

Seren Serengil'in ardından Ece Erken'de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı

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