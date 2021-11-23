Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ve sonrasında tartıştığı insanlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

"AVUKAT PARASINI ÖDEMEK İÇİN ESKORTLUK YAPACAĞIM"

Hapis istemiyle yargılanan Aygün Aydın, dün sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" dedi.

"YAPACAĞI İŞİN KILIFINI HAZIRLIYOR"

Aygün Aydın'ın bu sözlerine daha önce de sık sık polemik yaşadığı Seren Serengil'den cevap gecikmedi. Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Aydın'ın sözleri üzerine konuşan Serengil, Sana senden başka hiç kimse yardım edemez. O çeneni kapatacaksın. Duyuruyor o işi yapacağını... Belki de resmileştiriyor. 'Mecbur kaldım' diyecek, kılıfını hazırlıyor. Yarın öbür duyulduğunda da 'çaresiz kaldım' diyecek. Şimdi en azından duyurmuş oldu. Belki de yapıyor olduğun şeyi duyurdu" ifadelerini kullandı.

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