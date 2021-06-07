Seren Serengil acil ameliyata alındı! Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl?

Daha önce geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle mide ameliyatı geçiren şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, artan ağrıları nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Peki Seren Serengil neden ameliyata alındı? Seren Serengil'in durumu nasıl? Seren Serengil son dakika!

Uzun süredir sağlık problemi yaşayan magazin programı sunucusu ve şarkıcı Seren Serengil sabah saat 05.30'da yaşadığı ağrı ve sancıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve hastanede yapılan tetkiler sonrası acil olarak ameliyata alındı. Seren Serengil hakkındaki ilk açıklama sevgilisi Mustafa Tohma'dan geldi. Detaylara haberimizin devamından erişebilirsiniz.

SEREN SERENGİL'İN DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Seren Serengil'in sağlık durumuyla iligili olarak sevgilisi Mustafa Tohma'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde; " Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak."

Dumping sendromuyla bir süredir mücadele eden 50 yaşındaki Seren Serengil daha önce "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum.Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor"ifadelerini kullanmıştı.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1976 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu.

Ünlü sinema sanatçısı Öztürk Serengil ve Nevin Teoman'ın kızıdır. 4 yaşındayken anne-babası ayrılır. Çocukluğu Nişantaşı'nda annesinin yanında geçti.

Annesi sekiz sene baleye gönderdi, klasik piyano dersleri aldırttı. İstanbul'da Yıldız Kolejinde okuduktan sonra Londra'da, sonrada İsviçre'nin Montrö kentinde Buisness okudu. Anneannesi "Marcella" adında bir İtalyandı, dedesi Türk, teyzeleri, kuzenleri hepsi İtalyan kültürüyle büyümüş. Annesi Nevin hanım Seren'i sıkı yetiştirmek için, Montrö'de rahibelerin okuttuğu, erkeklerin olmadığı, köyde bir okula gönderdi. Ancak iki sene dayanabildi.

Seren Serengil 16 yaşında sahne hayatına atıldı. 4 sene boyunca Türkiye'nin en genç assolisti olarak sahnelere çıktı.İlk sahne deneyimine 16 yaşında İbrahim Tatlıses ile aynı gazinoda assolist olarak başlayan Seren Serengil daha sonra Emrah'la sahnede ve dizilerde ikili çalışmalarıyla da çok beğeni topladı.

Türkiye ilk olarak 1990 yılında Mehmet Aslantuğ ile başrolü paylaştığı köylü güzeli bir genç kızı canlandırdığı "Başka Olur Ağaların Düğünü" adlı TRT dizisinde tanıdı.Seren Serengil 2000 yılında televizyonlarda (TGRT) üç sene evlilik programı sundu; sonra da (2012 31 ocak) ayrılan çiftleri barıştırma formatında Türkiye'deki ilk aşk temalı evlilik programların sunuculuğunu yaptı. Yayın saati çok erken diye işi bıraktı.

İlk albümünde okuduğu "Bana Herşey Seni Hatırlatıyor" şarkısı onu zirveye taşıdı. Seren Serengil'in sevilen şarkıları; Bana herşey seni hatırlatıyor", "Alışmak sevmekten daha zor geliyor", "Sen şansını kaybettin", "Mümkün değil", "Sürünüyorum", "Bu gecenin hatrına", "Ben adamı ayrılırken tanırım", "Ya seninle ya sensiz". Seren Serengil, "Benim hikayem" dediği; anne babası ayrılmış bir çocuğun hikayesini anlattığı "Nefret" adlı kitabı 29 Haziran 2007 tarihinde yayınlandı. Seren Serengil, kitabında Barselona'da yanlışlıkla uyuşturucudan kendisinin 11 gün, annesinin de 40 gün hücrede kaldığını dile getirdi.

Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan ''Söylemezsen Olmaz'' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

Evlilikleri :

1. Evliliği;2000 yılında Ozan Kaçmaz'la ile evlendi iki yıl sonra 2002 de boşandılar.

2. Evliliği; şarkıcı Cengiz İmren ile 2002 de evlendi, 3 yıl sonra 2005de boşandılar.

3. Evliliği; Seren Serengil 5 Nisan 2006'da Roma Konsolosluğu'nda Musa Aytun ile evlendi. dört yıl sonra 2010 da boşandılar.

Mayıs 2018'de Yaşar İpek ile evlenen Serengil, hamileliğini Ağustos 2019'da açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma ile iki yıldır birlikte çift geçtiğimiz ocak ayında evlenme kararı almıştı.