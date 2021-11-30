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Seren Serengil acı gerçeği canlı yayında açıkladı

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Seren Serengil acı gerçeği canlı yayında açıkladı

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, son durumunu canlı yayında açıkladı. Serengil, "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" diyerek üzdü. İşte Seren Serengil'in yeni açıklamaları....

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıflayarak sağlığını kaybetti.

YENİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

Ünlü sunucunun yeni açıklamaları sevenlerini üzdü.

"KEMİKLERİM KIRILABİLİR"

Serengil gözyaşları içerisinde, "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım" açıklamasını yaptı.

Yemek yediğini ama bağırsağın kesilmesinden dolayı yediklerini dışkı olarak da attığını söyleyen Seren Serengil ağlayarak "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.

Seren Serengil acı gerçeği canlı yayında açıkladı

Seren Serengil acı gerçeği canlı yayında açıkladı

Seren Serengil acı gerçeği canlı yayında açıkladı

Sağlık durumu ciddileşen Seren Serengil kötü haberi canlı yayında verdi: Kalbime kan pompalanmıyor

Sağlık durumu ciddileşen Seren Serengil kötü haberi canlı yayında verdi: Kalbime kan pompalanmıyor

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