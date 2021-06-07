Seren Serengil'den üzücü haber!
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Seren Serengil'den üzücü haber!

Seren Serengil'den üzücü haber!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçirdiği mide ameliyatları sonrası sağlık problemleri yaşayan 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, acil olarak ameliyata alındı. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Acil ameliyata alındığı öğrenilen Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"SAFRA KESESİ ÇALIŞAMAYACAK DURUMA GELDİ"

"Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak.

NE OLMUŞTU?

2016 yılında zayıflamak uğruna geçirdiği mide ameliyatının ardından 46 kiloya kadar düşen sunucu Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, "Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor" diyerek sevenlerini korkutmuştu.

Dumping sendromu nedir?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Seren Serengil'den üzücü haber!
Seren Serengil'den üzücü haber!
Seren Serengil'den üzücü haber!

Kaynak: Snob Magazin

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