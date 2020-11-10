Şereflikoçhisar'da 200 lise öğrencisine 'Nutuk' hediyesi

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle 200 lise öğrencisine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' kitabı verildi.

Şereflikoçhisar ilçesi Doktor Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82 yılı nedeniyle anma yapıldı. Okul yönetimi, öğrencilerin Atatürk'ü daha iyi anlamaları için 200 öğrenciye, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 'Nutuk' kitabını hediye etti. Okul Müdürü Bahri Akyıldız, 'Atatürk'ü anmak; onu eserleri ve ilkeleriyle yaşatmaktır' sloganı kapsamında öğretmenler ve ilçe esnafının katkılarıyla temin edilen kitapların, Atatürk'ün anısına öğrencilere armağan edildiğini söyledi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep GÖRGÜLÜ