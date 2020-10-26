Serdar Türker kimdir? Serdar Türker nereli? Serdar Türker sağlık durumu nasıl?

Siyasi hayatın içerisinde aktif olarak yer alan isimlerden biri olan Serdar Türker hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Serdar Türker kimdir? Koronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Türker'in sağlık durumu nasıl?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkan adayı olan Serdar Türker, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediye Başkanı oldu. Peki, Serdar Türker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

SERDAR TÜRKER KİMDİR?

Kaynarca'nın mevcut Belediye Başkanı Serdar Türker, 1969 yılında Kaynarca'da dünyaya geldi.

Evli ve iki çocuk babası olan Türker, 21 yıl finans sektöründe uluslar arası firmalarda çalıştıktan sonra Kaynarca Belediye Başkanı adayı oldu ve ardından halkın oyları ile Kaynarca Belediye Başkanı seçildi.

Serdar Türker, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesi'nin Kaynarca Beldesi'nden Belediye Başkanı oldu.

SERDAR TÜRKER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son dakika haber: Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Geçen hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Türker, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti.