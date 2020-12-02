Serdar Tuncer, "MyMecra" kanalında 15 ünlü ismi ağırlayacak

Şair, yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer'in YouTube kanalı "MyMecra" yayın hayatına başlıyor.

Tanıtım videosunu sevenleriyle buluşturan Tuncer'in 15 ünlü ismi ağırlayacağı kanalına kısa sürede binlerce kişi abone oldu.

"Beraber Yürüyelim" isimli ilk videosunda kanalını tanıtan Tuncer, yayına başladıklarında tüm dünyayı selamlayacaklarını belirterek, "Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Bir televizyon kanalının dahi bir araya getiremeyeceği isimleri burada bir araya getirdik." dedi.

İlk defa ekrana çıkıyor gibi heyecanlı olduğunu aktaran Tuncer, telefonuyla görüntülü bağlantı kurduğu programcılarla kanalın ismine dair sohbet etti.

Özel içerikler izleyiciyle buluşacak

Kadir Çöpdemir, İbrahim Kalın, Uğur Işılak, Ahmet Özhan ve Hayati İnanç'ın arasında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katılacakları özgün programlar için kamera karşısına geçecek.

"Bir Mesele Var" programı ile Serdar Tuncer ve Orhan Karaağaç, "Dinle Neyden" programıyla Ömer Tuğrul İnançer, "Derdini Söyle" ile Hayati İnanç, "Başarı Bedel İster" ile Nurullah Genç," "Neyin Nesi" ile Uğur Işılak, "Eski Dostlar" ile Kadir Çöpdemir ve "Bakışlar" ile Bertan Rona'nın izleyiciyle buluşacağı kanalda "Şairin Gündemi" programında İsmail Kılıçarslan ekrana çıkacak.

Kanalda ayrıca "Son 33" ile Orhan Karaağaç, "Aslında Öyle Değil" ile Ozan Bodur, "Yol Haritası" ile Yusuf Kaplan, "Mevla Bize Ne Söyler" ile Yasin Pişgin, "Hasta Etmeyin Adamı" ile Ahmet Rasim Küçükusta, "Söğüt Gölgesi" ile Serdar Tuncer seyirciyle buluşacak ve "Kendi Gökkubbemiz" programının konuğu İbrahim Kalın olacak.

"Seyyar Yönetmen", "Bir de Buradan Bak", "Akıl Akılsızlara Gerek" ile birçok özel içeriği de izleyiciyle buluşturmaya hazırlanan "My Mecra", ramazan ayında ise 12 saatlik "Ramazan Özel" yayını yapacak.

Kanal, 1 Ocak 2021 itibarıyla yayına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani