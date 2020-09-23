Serdar Ortaç'tan şaşırtan açıklama: Canımı mı alacak?
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Serdar Ortaç'tan şaşırtan açıklama: Canımı mı alacak?

23.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:02
Serdar Ortaç'tan şaşırtan açıklama: Canımı mı alacak?

Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini doğruladı. İşte ünlü sanatçının flaş açıklamaları...

Eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödemediğini kabul eden Ortaç, "Kız bu konuda çok haklı. Boşandık, nafaka konusunda anlaştık. Her ay ödemem gereken bir para var. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Artık yazdı, "Serdar bende burada aç mı kalayım? Benim de burada ihtiyaçlarım oluyor" diye. Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var. Ses çıkarmıyor şu an, anlayış gösteriyor" ifadeleriyle hem kendi adına bir durum tespiti yaptı, hem de eski eşinden kameralar önünde bir kez daha özür diledi.

'CANIMI MI ALACAKLAR? ÇALIŞIP BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM'

Sözlerini sürdüren Ortaç, "Geçmiş günlere göre borçlarımı azalttım. Bir devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz" dedi.

'BU VİRÜS 100 SENEDE BİR GELİYOR'

Serdar Ortaç, gece hayatının da pandemi koşulları ile birlikte yeni bir kimliğe büründüğünü dile getirdi.& ; Ortaç, "Bundan sonra gece 12'de eğlence bitecek ve gidip uyuyacağız. Ben bu işe yıllar önce Karabiberim şarkısı ile başladığımda sabah 7'de bitirirdik bu işi. Şimdi daha iyi. Biz de yorulmuyoruz, dinleyende... Madalyonun diğer yüzünde ise çok başka bir tablo var. Çünkü gece hayatında, eğlenen insanlar mekandan çıktığı anda, taksicisinden, restoranına, valesinden, garsonuna herkes para kazanıyor. Hepsinin durumu vahim. Bu virüs 100 senede bir geliyor, bu da bize denk geldi, inşallah hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

TRİBÜTE ALBÜM MÜJDESİ

Muhabirlerin yeni albüm sorularına da samimiyetle yanıt veren Ortaç;& ; "DMC ile beraber, eski şarkılarımdan 20 tane seçerek, diğer sanatçı arkadaşlara okutacağız. Orhan Gencebay'ın, Yıldız Tilbe'nin yaptığı gibi biz de "Sahibinin Sesi" topluyoruz. İçinde, "Hadi Çal Giderken Kapımı, Karabiberim, Yaz Günü, Gitme, Yaz Yağmuru, Bilsem Ki, Mesafe, Şeytan, Korkma Kalbim gibi popüler şarkılardan seçtiğimiz bir albüm olacak." ifadeleriyle de hayranlarına müjdeyi verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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