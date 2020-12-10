Serdar Ortaç'ın "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı
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Serdar Ortaç'ın "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı

10.12.2020 02:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 02:23
Serdar Ortaç'ın

Serdar Ortaç'ın şahsi Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyayı birbirine kattı.

Serdar Ortaç'ın şahsi Instagram hesabından attığı bir story, sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü şarkıcı otomobilde seyrettikleri sırada sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna yanıt veriyor.

24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın bir süre düşündükten sonra şu yanıtı verdiği duyuluyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 02:23:25. #1.15#
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