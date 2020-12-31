Serdar Ortaç - Dansöz şarkı sözleri! Dansöz şarkısının tüm sözleri nelerdir? Serdar Ortaç kimdir?

Serdar Ortaç Kim Milyoner Olmak İster'de Dansöz şarkısını seslendirdi. Peki Dansöz şarkı sözleri nelerdir? Dansöz şarkı hakkında bilgiler nedir? Serdar Ortaç kimdir?

Serdar Ortaç'ın en beğenilen şarkılarından birisi Dansöz şarkısıdır. Peki Dansöz şarkı sözleri nelerdir? Tüm sözleri nelerdir?

SERDAR ORTAÇ - DANSÖZ ŞARKI SÖZLERİ

Binlerce dansöz var

Binlerce dansöz var

İtiraf, ediyorum sana itiraf

Başladı, yaralı aşklara tadilat

Masumum, dışarıdan daha masumum

Maalesef, bunun için sana mecburum

Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun

Acı çeker gibi, kölesi olmuşum

Kavga edenlere, bana küsenlere

Yüreği çark edip, geri dönenlere

Affet diyen kim?

Ez geç diyen kim?

Aşktan çeken kim?

Benim kadar

Ölene kadar aşık olamazsın

Birisi çıkar onu anlayamazsın

Sen o tür oyunlara katlanamazsın

Senin bi' kalbin var (var, var)

Hadi diyelim biri çok deli sevdi

Senin için her şeyi her şeyi verdi

Ya b'r gün olur sana bel kıvırırsa

Binlerce dansöz var

İtiraf, ediyorum sana itiraf

Başladı, yaralı aşklara tadilat

Masumum, dışarıdan daha masumum

Maalesef, bunun için sana mecburum

Yüksek uçan kuşun, yüreği sarhoşun

Acı çeker gibi, kölesi olmuşum

Kavga edenlere, bana küsenlere

Yüreği çark edip, geri dönenlere

Affet diyen kim?

Ez geç diyen kim?

Aşktan çeken kim?

Benim kadar

Ölene kadar aşık olamazsın

Birisi çıkar onu anlayamazsın

Sen o tür oyunlara katlanamazsın

Senin bi' kalbin var (var, var)

Hadi diyelim biri çok deli sevdi

Senin için her şeyi her şeyi verdi

Ya bi' gün olur sana bel kıvırırsa

Binlerce dansöz var (var, var)

Ölene kadar aşık olamazsın

Birisi çıkar onu anlayamazsın

Sen o tür oyunlara katlanamazsın

Senin bi' kalbin var

Hadi diyelim biri çok deli sevdi

Senin için her şeyi her şeyi verdi

Ya bi' gün olur sana bel kıvırırsa

Binlerce dansöz var

Ölene kadar aşık olamazsın

Birisi çıkar onu anlayamazsın

Sen o tür oyunlara katlanamazsın

Senin bi' kalbin var

Hadi diyelim biri çok deli sevdi

Senin için her şeyi her şeyi verdi

Ya bi' gün olur sana bel kıvırırsa

Binlerce dansöz var

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi.Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.

Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı.

Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.

3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.

4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.

5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.

6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergilediği tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ortaç, 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile dünya evine girdi.

Diskografi

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Asrın Hatası(2000)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Ödülleri

1994 Kral tv Video Müzik Ödülleri - En iyi çıkış yapan sanatçı

1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı - Padişah

1999 Hürriyet Altın Kelebek - Yılın en başarılı sanatçısı.

2000 Kral tv Video Müzik Ödülleri - Pop Müzik en iyi erkek sanatçı

2003 Radyo ve TV Oscarları - En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

2005 Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı

2006 Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Klibi "Gitme"

Altın Kelebek Ödülü Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Yılın Şarkısı "Dansöz"

2007 MÜ-YAP Müzik Ödülleri Yılın En Çok Satan Albümü "Mesafe"

2009 Altın Kelebek En İyi Pop Erkek Ödülü

Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı -Dijital Satış Diamond Ödülü

2010 Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv&Kral FM Özel Ödülü-Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

2011 Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü

2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri Radyolarda En Çok Çalınan Sanatçı

Balkanika TV - Balkan ödülleri Yılın En İyi Erkek Sanatçısı Ödülü -Yılın Projesi Ödü