Hz. Adem ile ilgili tepki çeken sözlerinin sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar Serdar Kuzuloğlu kimdir? Serdar Kuzuloğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serdar Kuzuloğlu hayatı ve biyografisi! sorularına yanıt aradı. Peki, Serdar Kuzuloğlu kimdir?

Serdar Kuzuloğlu kimdir? sorusu sosyal medyada gündem olan konuşması nedeniyle araştırılıyor. Hz. Adem ile ilgili tepki çeken sözlerinin sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar Serdar Kuzuloğlu kimdir? Serdar Kuzuloğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serdar Kuzuloğlu hayatı ve biyografisi! sorularına yanıt aradı. Peki, Serdar Kuzuloğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

SERDAR KUZULOĞLU KİMDİR?

Mehmet Serdar Kuzuloğlu 22 Ağustos 1974, İstanbul doğumlu, bilişim ve teknoloji alanında çalışmalarıyla tanınan Türk gazeteci ve yazardır. Özellikle Radikal'de hazırladığı "Sanal Alem" köşesiyle tanınmıştır.

1995 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibinde düzeltmen olarak başladığı gazeteciliğe, yazı işlerinde devam etti. Halihazırda medyada çalışırken derece yaparak burslu olarak kazandığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü bir süre sonra yarıda bıraktı. 1995-1996 yılları arasında aynı gazetede bilim-teknik sayfalarının editörlüğünü yaptı.

1996-1997 arasında Fanatik gazetesinin web sitesini kurup, yönetti.

1997 yılında Radikal gazetesinin kurucu ekibinde Teknoloji Editörü olarak yer aldı. O dönem Türk gazetelerinde yaygınlaşmaya başlayan sadece internet dünyasını konu alan sayfalardan birinin sorumluluğunu üstlendi. Bu sayfa 17 Mart 1998 tarihinde Sanal Alem adını alarak gazeteyle birlikte dağıtılan bağımsız bir ek haline geldi.

1998-2007 arasında Radikal gazetesinin web sitesini kurup, yönetti.

Farklı zaman dilimlerinde PC Magazine, PC Life, Computerworld ve PC World dergilerinde düzenli köşe yazıları yazdı.

2004 yılında Technology Channel adlı televizyon kanalında, Milliyet gazetesi teknoloji editörü Şükrü Andaç ve Sabah gazetesi teknoloji editörü Timur Sırt ile "Technosohbet" adlı programı; 2007 yılındaysa Business Channel'da "Bilişime Yön Verenler" adlı programı hazırlayıp sundu.

2002-2004 yılları arasında sonradan Radyo Kozmos adını alan Radyo 92.3 adlı radyoda Sanal Alem başlıklı teknoloji programını hazırlayıp sunmuştur. 2004 yılında NTV Radyo'da devam eden bu program 2005 yılında Türkiye Bilişim Derneği tarafından 'En iyi teknoloji konulu radyo programı' ödülü almıştır. Bu yayın aynı zamanda 2005 yılının Mart ayında başlattığı podcast desteğiyle ilk Türkçe podcast olmuştur.

1 Kasım 2007 tarihinden itibaren Radikal gazetesindeki yazarlık dışındaki görevlerini bırakarak Doğan Yayın Holding'de "Yeni Nesil Hizmetler Direktörü" olarak görev almıştır. Bu görev, Doğan Yayın Holding'e bağlı televizyon ve radyoların mevcut teknoloji hizmetlerini güncel ihtiyaçlara ve şartlara uyarlama, hedef ve stratejileri belirleme ve bunları hayata geçirmeyi içermekteydi.

2008 yılında Doğan Yayın Holding'den ayrılarak bünyesinde Yahoyt.com, Televidyon.com, Kaybolduk.biz ve AlkislarlaYasiyorum.com gibi web sitelerini barındıran MYK Medya'yı kurmuştur.

26 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye'de "Korsan Parti" hareketinin başlatılmasına yardımcı oldu, fakat etkin olarak içinde bulunmadı.

2011-2013 arasında TRT Haber kanalında "Sosyal Medya" isimli haftalık programı hazırlayıp sundu.

SERDAR KUZULOĞLU'NUN KURDUĞU VE YÖNETTİĞİ WEB SİTELERİ

1996 yılında Türkiye'nin ilk düzenli günlük gazete sitelerinden Fanatik gazetesinin sitesini kurdu. Aynı dönemde Milliyet gazetesinin sitesine katkıları bulundu. Web üstünden canlı maç yayını ve futbol bilgi bankası gibi o döneme ait ilkler Fanatik sitesinde hayata geçti.

1998 yılında Radikal gazetesini internete taşıdı. Üyelerin yazar ve haberlere yorum yazabilmesi, puan verebilmesi, kişisel sayfa hazırlayabilmesi gibi o dönemin yenilikçi özellikleriyle Radikal sitesi Altın Örümcek yarışmasında 2004 ve 2005 yıllarında üst üste interneti en verimli kullanan medya sitesi ödülünü aldı.

Yine 1998 yılında dönemin ilk yatay portal örneklerinden olan Sanal Alem sitesini kurdu.

2000 yılında Simge Grubu'na bağlı Finansal Forum gazetesini internete taşıdı.

2005 yılında podcast ile ilgili ilk Türkçe kaynak Podcast Rehberi16 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesini kurdu.

2006 yılının Ağustos ayında bookcrossing akımının Türkçe örneği Sokak Kitapları26 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesini hayata geçirdi.

2007 yılının Şubat ayında Hürriyet Gazetesi'nden Yurtsan Atakan ve Dünya Gazetesi'nden Engin Gedik ile birlikte Tekno Ajan17 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı haber ve inceleme sitesini kurdu.

2007 yılında Sabah Gazetesi'nden Timur Sırt ile birlikte Teknosohbet.TV22 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı web tabanlı günlük teknoloji video podcastini başlattı.

2008 yılı Haziran ayında Televidyon18 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adında bir dizi video podcasti barındıran siteyi kurdu.

2008 yılında teknoloji haber portali Yahoyt18 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesini kurdu.

2014 yılının Nisan ayında Hakkı Alkan ile birlikte bir kurumsal teknoloji haber ve analiz yayını olan TechInside'ı kurdu.

2014 yılının Ağustos ayında teknoloji ve trendleri takip eden Dünya Halleri18 Ağustos 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesini kurdu

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