Serdar Bilgili ve Defne Samyeli...Sürpriz ikili
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Serdar Bilgili ve Defne Samyeli...Sürpriz ikili

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, önceki akşam Marmaris-Söğüt'te hizmet veren, Dilara Endican'ın sahibi olduğu Barba Saranda adlı restorandaydı.

Serdar Bilgili ve Defne Samyeli...Sürpriz ikili
09.08.2020 08:24 | Son Güncelleme: 09.08.2020 08:39

Eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile Defne Samyeli, önceki akşam Marmaris-Söğüt'te hizmet veren, Dilara Endican'ın sahibi olduğu Barba Saranda adlı restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan iki ünlü isim, mekanda yan yana oturdu. Bilgili ve Samyeli arasındaki samimiyet, "Yeni bir aşk mı" sorusunu akıllara getirdi.

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Kaynak: Hürriyet

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