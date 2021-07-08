Serdar Aksoy cezaevinden çıktı
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Serdar Aksoy cezaevinden çıktı

Serdar Aksoy cezaevinden çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve aldığı hapis cezası hükmü bozularak tahliyesine karar verilen Menemen Eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, tutuklu bulundukları Aliağa Ceza İnfaz...

Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve aldığı hapis cezası hükmü bozularak tahliyesine karar verilen Menemen Eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi, tutuklu bulundukları Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanarak cezaevine konulan eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da dahil olduğu 10'u tutuklu 24 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına Aksoy SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, yaklaşık 12 saat süren duruşmanın sonunda Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Gece saatlerinde cezaevinden çıktı

Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu tutuklu 10 kişi, gece saatlerinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkartıldı. Aksoy, kendisini dışarıda bekleyen eşi Dilek Aksoy ve sevenleri ile yeniden buluşurken, tahliye edilen diğer sanıklar da aileleri ve sevenleri ile yeniden buluştu. Cezaevinden çıkan Serdar Aksoy, bir süre dinlenerek ailesine ve kendisine zaman ayıracağını belirterek ilerleyen günlerde de bir basın açıklaması yapacağını bildirdi. - İZMİR

Serdar Aksoy cezaevinden çıktı
Serdar Aksoy cezaevinden çıktı
Serdar Aksoy cezaevinden çıktı
Serdar Aksoy cezaevinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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