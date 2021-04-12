Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli çocuklarına kendisi bakıyor
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Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli çocuklarına kendisi bakıyor

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Sercan Kısmet'in haberine göre; Meryem Uzerli çocuklarına kendisi bakıyor

Meryem Uzerli'nin, koronavirüs nedeniyle bakıcı tutmayarak, iki çocuğuna da kendisi baktığı ortaya çıktı

Meryem Uzerli, koronavirüs vakaları çoğalması nedeniyle önlemlerini artırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan oyuncu, iki çocuğu Lara ve Lily Koi'ye kendi bakıyor. Virüs nedeniyle bakıcı tutmayan Uzerli'nin, market dışında ise evinden çıkmadığı öğrenildi.

Sağlıklı beslenerek doğum kilolarını da veren oyuncu, evinde sporunu da ihmal etmiyor. Üç ay önce Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, tüm zamanını çocuklarına ayırıyor. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren oyuncu, hayranlarıyla iletişime de geçiyor. (Milliyet)

Kaynak: Snob Magazin

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