Sercan Kısmet'in haberine göre; Feyyaz Şerifoğlu 1 milyon TL'lik reklam anlaşması yaptı
Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisiyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu'nun, bir giyim markasının yüzü olduğu iddia edildi. Oyuncunun, 1 milyon TL alacağı konuşuluyor.
Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde başrol oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun bir giyim markasıyla anlaştığı iddia edildi. Oyuncunun, markanın reklam yüzü olmasının yanı sıra çekilecek video'ların da müziğini kendisinin yapacağı söyleniyor.
Önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçmeye hazırlanan Şerifoğlu'nun, yaklaşık 1 milyon TL aldığı konuşuluyor. Dizideki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu, setten arta kalan zamanlarda ise stüdyoya girerek, müzik yapıyor. (Milliyet-Cadde)
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