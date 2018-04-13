Serbest Bırakılan Çevre Mühendisi İha'ya Konuştu.

Gaziantep'te jandarma baskını ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çevre Mühendisi Mehmet Fuat kılıç, hakkındaki iddiaları yalanlayarak, kaçak mazot üretmek için kurulduğu ileri sürülen tesisin atık yağ geri kazanım tesisi olduğunu söyledi.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı baskın ile gözaltına alınan Çevre Mühendisi Mehmet Fuat Kılıç, alınan ifadesinin ardından mahkeme kararı ile serbest bırakıldı. İHA'ya konuşan Çevre Mühendisi Kılıç, hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Tesisin kaçak mazot üretimi için değil atık yağı geri kazanım için kurulduğunu anlatan Kılıç, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde petrol boru hattından çalınmış veya yurda kaçak yollarla sokulmuş ham petrolden kaçak mazot üretildiği ve benim daha önce de aynı işi yapan başka bir tesisi kurduğum ve jandarma baskınıyla bu tesisin ortaya çıkarıldığı iddiaları yansımıştır. Bu iddialar tamamen iftira ve yalandır. 2. Organize Sanayi Bölgesinde Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi kurmak için, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ÇED raporu aldım ve lisans almak için gerekli mercilere müracaat ettim. Tesiste bulunan tankların içerisindeki atıklardan numune alarak numuneleri analize göndermiştir. Henüz analiz sonucu belli olmamış bir atığın "ham petrol" olduğuna kim nasıl karar vermiş ki. Bu atıkların ham petrol olduğu ve bundan "mazot" üretildiği iddia edilmiştir. Tesisimde hiçbir şekilde ne ham petrol ne de mazot bulunmamaktadır. Jandarma tarafından göz altına alındım ve ifademi vererek mahkeme tarafından serbest bırakıldım. İddialarda tesiste tonlarca ham petrol bulunduğu ve bu ham petrolden mazot üretildiği yazılmıştır. Çalışanı olmayan işçisi olmayan,elektrik-su tüketimi olmayan bir tesiste tonlarca üretim nasıl yapılabilir" dedi.

Kılıç, daha önce de kurduğu tesise baskın yapıldığı iddiaları ile ilgili ise, "Benim daha önce benzer bir tesisi kurduğum ve yine jandarma baskını ile bu tesisin de ortaya çıktığı iddiası da yer almıştır. Ancak daha önce böyle bir tesis kurmadım ve jandarmanın ortaya çıkardığı herhangi bir tesisim bulunmamaktadır. Herhangi bir sabıkamın olmadığı da sicil kaydımda görülmektedir. Asılsız iddialar şahsıma ve mesleğime zarar vermektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP