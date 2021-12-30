Serbay Ar-Ge Merkezinden Bolu TSO'ya ziyaret

BOLU (İHA) - Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive'den Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş'e ziyaret.

Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir ile başkan yardımcısı Özkan Gözütok, Bolu Serbay Ar-Ge Merkezi olarak Bolu Ticaret Odası Başkanı Türker Ateş'i makamında ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Bolu Arge merkezinde geliştirdikleri haber yazılımları, online reklam yazılım çözümleri hakkında bilgi veren Özkan Gözütok, 11 yıldır 16 kişilik ekip ile reklam ve yazılım sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

2021 yılı Ocak ayı ile birlikte merkezi Düzce'de bulunan şirketin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmesi için Bolu Ar-Ge Merkezinde faaliyete geçirdiklerini ve bir yıldır Bolu'da geliştirmekte olduğu yazılımları küçük, orta ve büyük ölçekteki firmaların kullanımına sunduklarını bildiren Özkan Gözütok, "Önümüzdeki yıllarda Bolu'daki ekibimizi ve Ar-Ge faaliyetlerimizi geliştirerek Bolu ve bölge şehirlerde hizmetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Bolu TSO Başkanı Ateş'te başarılı çalışmalarından dolayı Serbay Interactive yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti. - DÜZCE

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