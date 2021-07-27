Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun"

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Sağlık

Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun" Kırşehir'de 226 bin 208 doz aşı yapıldı Sağlık Bakanlığınca korona virüs etkisinden korunabilmek için başlatılan ve ülke genelinde hızlandırılmış şekilde sürdürülen aşılama çalışmalarında Kırşehirli Serap hemşire vatandaşlara çağrı yaparak aşı olmaya...

Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun"

Kırşehir'de 226 bin 208 doz aşı yapıldı

KIRŞEHİR - Sağlık Bakanlığınca korona virüs etkisinden korunabilmek için başlatılan ve ülke genelinde hızlandırılmış şekilde sürdürülen aşılama çalışmalarında Kırşehirli Serap hemşire vatandaşlara çağrı yaparak aşı olmaya davet etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde annesi, babası, oğlu ve kendisi gibi hemşire olan ablasına da aşı yapan hemşire Serap Kuzu, insanları aşıya ikna etmenin zor olduğunu fakat aşı olunması gerektiğini söyledi. Normale dönüşle birlikte aşı polikliniğinde çalışmaya başlayan Kuzu, "Sağlık Personeliyim. Aylardır pandemi ve aşı servisinde görev yapıyorum. Hastaneye gelen her vatandaşımıza aşının zararlı olmadığını anlatıyoruz. İnsanlarımızı ikna etmek çok zor" dedi. Kendi sağlığı ile birlikte ailesi ve toplum sağlığını da düşündüğünü aktaran Kuzu, "Ben sağlığımı ve toplum sağlığını düşünürken insanımızın da sağlığını düşünmesini istiyorum. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum. Lütfen aşınızı olun" diye konuştu.

Aşı servisi önünde sırasının gelmesini bekleyen ve aşı olunmasını tavsiye eden Öner Gökçebay ise herkesin aşı olmak için gerekeni yapmasını istedi. Yeniden evlere kapanmamak için aşı olmayanların da aşılanmasını isteyen Zeynep Küçükçiftçi de, "Evlere yeniden kapanmamak için yapılan uyarılara kulak kabartarak herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Herkes özgürlük istiyor. Dışarı da rahat olabilmek için de herkes aşısını yaptırsın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, il genelinde 226 bin 208 doz aşı yapıldı. 1. doz aşısını olan kişi sayısı 125 bin 952 iken 2. doz aşısını yaptıran kişi sayısı 83 bin 322 3. doz aşı olan kişi sayısı ise 16 bin 934 olarak İl Sağlık Müdürlüğü kaynaklarınca belirtildi. Kırşehir'de aşılamanın önemine dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan korona virüs aşı çalışmaları kapsamında MHRS randevu sistemi üzerinde yapılan ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Ali Bulut sağlık personeli ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayında yaptırmıştı. Şehirde kurulan mobil çadırlarda aşı kampanyaları desteklenmiş Kırşehir Valisi İbrahim Akın da, aşılamanın önemine dikkat çekerek, yapılan aşılama çalışmalarını yerinde izlemişti.

Serap hemşireden çağrı: 'Lütfen aşı olun'
Serap hemşireden çağrı: 'Lütfen aşı olun'
Serap hemşireden çağrı: 'Lütfen aşı olun'
Serap hemşireden çağrı: 'Lütfen aşı olun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serap hemşireden çağrı: "Lütfen aşı olun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 12:21:52. #1.16#

title