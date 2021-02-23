Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli? Serap Paköz kiminle evliydi? Serap Paköz kaç yaşında?
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Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli? Serap Paköz kiminle evliydi? Serap Paköz kaç yaşında?

23.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:14
Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli? Serap Paköz kiminle evliydi? Serap Paköz kaç yaşında?

Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde adında televizyon programını sunan Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Deneyimli televizyoncu Serap Ezgü 55 yaşında ve aslen Ankaralı. Şarkıcı Sümer Ezgü'den ayrıldıktan sonra Serap Paköz soyadını kullanan televizyoncu Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde adında televizyon programını sunan Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Deneyimli televizyoncu Serap Ezgü 55 yaşında ve aslen Ankaralı. Şarkıcı Sümer Ezgü'den ayrıldıktan sonra Serap Paköz soyadını kullanan televizyoncu Serap Ezgü kimdir, kaç yaşında, nereli? Serap Paköz kiminle evliydi? İşte detaylar haberimizde...

SERAP EZGÜ KİMDİR?

Serap Ezgü 15 Haziran 1965 yılında, Ankara'da doğan, Türk sunucudur.

15 Haziran 1965'te Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çukurova İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak spikerlik hayatına başladı. 1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında çalıştı. 1986 yılında Ankara Radyosu ve Ankara televizyonlarında görev yaptı. 1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Bizbize programını hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza programını hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programını hazırlayıp sunmuştur. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunmuştur. Fakat 28 Haziran 2019 tarihinde TV8 ekranlarındaki son Gerçeğin Peşinde programını sunmuştur ve program yeni sezonda Star TV'ye geçmiştir. Sunucusu da İnci Ertuğrul olmuştur. Fakat 2020 yeni sezonunda tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaktadır.

SERAP PAKÖZ KAÇ YAŞINDA?

Serap Paköz, 56 yaşındadır.

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