Serap Belet kimdir? Serap Belet kaç yaşında, nereli? Serap Belet hayatı ve biyografisi!

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SERAP BELET KİMDİR?

Serap Belet Douillet 1978 yılında dünaya geldi. Evli ve 2 çocuk sahibidir. Televizyon dünyasının ünlü sunucusudur. Kariyerine 1997 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arena Programı ile merhaba dedi. Ardından Kanal D Haber Merkezi'ne geçti. Rejide ve Muhabir olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.

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