Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı açıldı
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Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı açıldı

Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı açıldı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye çapında bayi ağını genişletmeye devam eden, seramik sektörünün yenilikçi markalarından Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı, hizmete başladı.

Türkiye çapında bayi ağını genişletmeye devam eden, seramik sektörünün yenilikçi markalarından Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı, hizmete başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Seramiksan bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan'ın Alanya'daki yeni bayisi Su Yapı, açılış töreniyle hizmete açıldı.

Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı'nın, 650 metrekare kapalı alanı, 3 bin metrekare açık alanı bulunuyor.

Yeni bayinin showroomunda Seramiksan'ın seramik, vitrifiye ve yeni banyo mobilyası markası VOQ ürünlerini müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, Alanya Su Yapı firma sahibi Fatih Uyar'ı tebrik etti.

Çağlar, şunları kaydetti:

"2019 yılından itibaren Seramiksan iş ortağımız olan Alanya Su Yapı'nın mağazasının açılışı için bugün burada bir araya geldik. Bayimiz Su Yapı ile hali hazırda devam eden iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Su Yapı'ya bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi, bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikasıyla hareket eden Seramiksan, Türkiye çapında 240'ı aşkın mağazasıyla müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı açıldı
Seramiksan'ın yeni bayisi Alanya Su Yapı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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