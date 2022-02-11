Seramik Biçimlendirme Kursuna kadınlardan yoğun talep

Haftanın 5 günü İncirli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurslarda, günde 8 saat eğitim veriliyor. Kursiyerlere, sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor. Yıldırım'da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan her yaştan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

KADINLARIN İLGİSİ YOĞUN

Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve kendi ev atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilecek. Bursa' da yaşayan kadınların geleneksel seramik ve çömlek sanatına yoğun ilgisinin olduğunu belirten Seramik ve Cam Teknolojisi Eğitmeni Pınar Buğur Durna,"Milattan önce 6 binli yıllara dayanan seramik sanatı eğitimlerimize hem geleneksel hem de modern yorumlarla devam ediyoruz. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile mesleki eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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