Şerafettin Elçi, Vefatının 5. Yıl Dönümünde Anıldı
Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) eski Genel Başkanı ve Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, vefatının 5. yıl dönümünde memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde anıldı.
Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) eski Genel Başkanı ve Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, vefatının 5. yıl dönümünde memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde anıldı.
Anma törenine, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ulu Cami'de okunan mevlidin ardından Elçi'nin asri mezarlığındaki kabri ziyaret edildi, dua okundu.
Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, yaptığı açıklamada, Şerafettin Elçi'nin önemli bir kişilik olduğunu söyledi.
"Kimi şahsiyetler var ki yerleri hiçbir zaman doldurulamaz, eksiklikleri yaşamın her alanında, siyasette, kültürde, hukukta fark edilir. Rahmetli Şerafettin Elçi de bu kişilerden biriydi. Gün geçtikçe onun eksikliği hissediliyor. En büyük arzusu huzur ve barış içinde bir dünyanın kurulmasıydı." diyen Elçi, onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.