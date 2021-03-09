Sera demirlerini çalıp kaçan hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı
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Sera demirlerini çalıp kaçan hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı

09.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:52
Sera demirlerini çalıp kaçan hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sera demiri çaldığı belirtilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin titiz çalışması sunucu yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sera demiri çaldığı belirtilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerinin titiz çalışması sunucu yakalandı.

Olay, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyü köy mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Berat Emre Öztürk'e ait seradaki demirleri ve sera yanında bulunan eski demir parçalarını çalan O. Ersoy (38), malzemeleri araca yükleyerek kaçtı. Hırsızlığı fark eden sera sahibi Öztürk, jandarmalara haber vererek hırsızı kovalamaya başladı. Aramaya katılan jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde şüpheli, köy mezarlığı mevkiinde kamyoneti ve içinde çaldığı iddia edilen sera demirleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi ve ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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