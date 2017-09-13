Türk Yoğun Bakım Derneği, Sağlık Bakanlığı desteğiyle Tekirdağ'da sağlık çalışanlarına "Sepsis"in tanı ve tedavisine ilişkin eğitim verdi.



Tekirdağ Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla "Sepsis Eğitim Paketi Sunumu, Farkındalık ve Tanı" eğitimi düzenlendi.



Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün sepsisi 26 Mayıs 2017 tarihinde önemli hastalıklar kategorisine aldığını söyledi.



13 Eylül Dünya Sepsis gününde farkındalık oluşturulması için eğitimlerin düzenlendiğini belirten Dönmez, şöyle konuştu:



"Dünya Sağlık Örgütünün 26 Mayıs 2017 tarihinde sepsisi önemli hastalıklar kategorisine alması ve 194 ülkeye bu konuda talimatlar göndermesi üzerine bizler de Dünya Sepsis Günü'nde bir farkındalık eğitimi ilk tanı ve ileri tedavi eğitimi düzenledik. Sepsis dünya üzerinde yılda yaklaşık 30 milyon insanı etkilerken, 8 milyon insanın da ölümüne sebep oluyor."



Dönmez, sepsisi herkesin hastalık olarak bilmediğini ve insanların bilinçlendirilmesi için eğitimlerin verimli olacağını ifade ederek, "Sepsis giderek etki sayısını artırarak karşımıza çıkıyor. Bu eğitimler hem farkındalık hem ilk tanı ve ileri tanı konu başlıkları şeklinde olacak ve bundan sonra da eğitimler devam edecek. Türkiye'de ve dünyada bu eğitimler seri halde veriliyor." diye konuştu.



Tekirdağ Devle Hastanesi Uzm. Dr. Ebru Atilla, yaptığı sunumla Sepsis'in tanı ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Eğitime, Tekirdağ Devlet Hastanesi doktorları ve hemşireleri katıldı.