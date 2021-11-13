İstifası kabul edilmeyen AK Partili Fakıbaba: Tehdit ediliyorum, Urfa'nın kimyası değişti

ŞANLIURFA (Haberler.com) - Fakıbaba, Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'nin canlı yayın konuğu olduğu programdaki konuşmasında, Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de meydana gelen ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Yıldız ile Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Adil ve Celal Şenyaşar'ın ölümünün kamuoyunda "terör olayı" şeklinde paylaşılmasından utandığını vurguladı.

"TERÖR OLAYI DENİLDİĞİNDE UTANDIM"

Vekil Fakıbaba Suruç ilçesinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba, 250 gündür adalet arayışını sürdüren Emine Şenyaşar'la ilgili, "Anne annedir. Çok üzülüyorum. Yüreğim parçalanıyor. Allah sabır versin. Ateş ateşle söndürülmez. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Suruç'ta yaşanan olaya terör olayı denildiğinde utandım. O dönem genel merkezi aradım, Suruç'taki olay terör olayı değil dedim. Bu olay o zaman seçimi olumsuz etkiledi. Buradan her iki aileden vefat edenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETTİM, VAZGEÇİRDİLER"

Konuşmasında Şanlıurfa Belediye Başkanlığı döneminde her kesimden görüşe, etnik yapıya saygılı olduğunu savunan Ahmet EşrefFakıbaba, "Benim için Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes kardeştir. Birdir. Bakın, Diyarbakır'dan sonra ikinci cemevini Şanlıurfa'da ben açtım" dedi. Programın devamında siyasi konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Fakıbaba, geçtiğimiz aylarda partisinden istifa ettiğini açıklayarak, Şanlıurfa milletvekilleriKasım Gülpınar ve Ahmet Akay'ın kendisini ikna ederek istifa kararından vazgeçirdiklerini de bildirdi. Fakıbaba, "AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014'den sonra Şanlıurfa'nın kimyası değişti. Bazı isotçular Ak Parti'den istifa etmemi istiyor" dedi.

"TEHDİT VE BASKILARA BOYUN EĞECEK İNSAN DEĞİLİM"

Bu sözlerinin ardından tehditler aldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirten Fakıbaba, "Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan sonra rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan ve adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından meydana gelen olaylarda milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş; sekiz kişi de yaralanmıştı.

Başlatılan soruşturmanın ardından, çatışmada yaralanan Fadıl Şenyaşar hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmış; AK Partili vekilin kardeşi Enver Yıldız da 15 ay firari kaldıktan sonra, 18 Eylül 2019 tarihinde teslim olmuştu.

Olay günü ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar, milletvekilin kardeşi Mehmet Şah Yıldız'ı öldürmekten ve sekiz kişiyi öldürmeye teşebbüsten müebbet hapis cezası aldı.

Aynı davada karşı aileden tutuklu olarak yargılanan Enver Yıldız ise "ağır tahrik altında" öldürmekten ceza aldı.

Esvet Şenyaşar ile iki oğlu Adil ve Cemal Şenyaşar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyla ilgili farklı bir soruşturma başlatıldı. Gizlilik kararı konulan soruşturma üç yıldır devam ediyor. Bu süre zarfında soruşturma dosyasına bakan sekiz savcı, üç başsavcı değişti.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet