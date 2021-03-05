Şentürk Aydıner kimdir? Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in şehit ateşi Ankara'ya düştü!

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Kurmay Albay Şentürk Aydınyer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İşte detaylar haberimizde…

ŞENTÜRK AYDINYER KİMDİR?

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in, 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.