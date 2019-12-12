Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi İmza töreni TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.
12.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi
İmza töreni
TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.
Kaynak: AA