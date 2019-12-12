Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar
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Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud'un gelişi İmza töreni TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.

12.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:52
Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar

TBMM Başkanı 'un Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Mahmud'un gelişi

İmza töreni

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şentop ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud iş birliği protokolü imzaladılar
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