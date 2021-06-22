Şentop: "Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şentop: "Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşması ANTALYA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşması

ANTALYA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu. (2)

Şentop: 'Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir'
Şentop: 'Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir'
Şentop: 'Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir'
Şentop: 'Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Annesi odada hareketsiz buldu! Genç kız fare zehri içerek intihar etti iddiası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Gareth Bale Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şentop: "Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:14:47. #1.15#

title