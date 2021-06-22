Şentop: "Bugün bu çatı altında yakaladığımız bu fırsat, bölgemizin genç nesillerinin istikbalidir"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşması ANTALYA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşması
ANTALYA- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu Oturumu"nun açılışında konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden