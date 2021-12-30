Şenol Sunat kimdir? Şenol Sunat akademik kariyeri, Şenol Sunat siyasi kariyeri..

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ŞENOL SUNAT KİMDİR?

Şenol Sunat, (d. 2 Ekim 1956, Bursa) Türk kadın siyasetçi ve akademisyen.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamlamıştır.

ŞENOL SUNAT AKADEMİK KARİYERİ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliği'nin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

ŞENOL SUNAT SİYASİ KARİYERİ

2007 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili seçilememiş, 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.

Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur.

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. 2 çocuk annesidir. Öldürülen oyuncu İsmail Hakkı Sunat'ın ablasıdır.

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