Şenol Sunat kimdir, kaç yaşında? Şenol Sunat aslen nereli?

Bu akşam Habertürk'te Hülya Hökenek ile Enine Boyuna programına konuk olan Eğitim Politikaları Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Vatandaşlar, Şenol Sunat kimdir, kaç yaşında? Şenol Sunat aslen nereli? Şenol Sunat hastalığı nedir? sorularını merak etti. İşte ayrıntılar...

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, gündeme dair yorumları ve açıklamaları ile sosyal medyada merak konusu oldu. Şenol Sunat hakkında Şenol Sunat kimdir, kaç yaşında? Şenol Sunat aslen nereli? Şenol Sunat hastalığı nedir? soruları araştırılıyor.

ŞENOL SUNAT KİMDİR?

Şenol Sunat kaç yaşında: 64

Şenol Sunat aslen nereli: Bursa

Şenol Sunat mesleği ne: İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili

Şenol Sunat, Türk kadın siyasetçi ve akademisyendir. Sunat, 2 Ekim 1956 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir ve 64 yaşındadır.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Sitogenetik alanında tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd.Doç.Dr.) olarak görev yapmıştır. Bitki Sitogenetiği ve Fen-Biyoloji eğitimi ile ilgili çok sayıda yurt içi ve yurt dışında bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda sempozyum, panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır.

Şenol Sunat, Türk Ocakları Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türk Dünyası Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen derneğin Genel Başkanı olarak görev yapmakta ve Türk Dünyası Kadın Birliği ile Balkan Türk Kadın Birliğinin Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

2007 Türkiye genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İzmir 1. seçim çevresi milletvekili seçilmiş, 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili seçilememiştir. 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yapmış, 2017 yılında İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer almış ve Parlamento ve Siyasi İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yürütmektedir.

Milletvekilliği döneminde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği görevinde bulunmuş ve Hrant Dink Alt Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur.

Şenol Sunat iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Şenol Sunat, Sami Bal ile 1978 yılında evlenmiş ve 2012 yılında boşanmıştır. 2 çocuk annesidir. Cinayete kurban giden tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat'ın ablasıdır.