Şenol: Barış Tohumları Ekmeyi Sürdüreceğiz

Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılan yerli ve yabancı heyetlere verilen kapanış resepsiyonunda konuşan Başkan Halil İbrahim Şenol, "Şenliğimiz aracılığıyla çocuklarımızın yüreklerine barış tohumları ekmeye devan edeceğiz" diye konuştu

Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana ile Batman ve Sivas'tan şenliğe gelen heyetlerin hazır bulunduğu resepsiyonda konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol tüm katılımcılara teşekkür etti.

Şenliğin komite üyelerine teşekkür eden, hediye veren Başkan Şenol, "21 yıldır bu şenliğe katılarak bizleri onurlandıran tüm ülke heyetlerine teşekkür ediyorum. Bu şenliğe katılan herkes dünya barışına çok önemli katkı sağlıyor. Her yıl şenliğimizde misafir ettiğimiz çocuklar ile konuk heyetler, bizim yurt dışındaki gönüllü barış elçilerimiz oluyor. Dünya barışında geleceğin sahipleri çocuklara önemli görevler düşüyor. Çünkü gelecek onların ellerinde. Biz de şenliğimizle çocuklarımızın yüreğine sevgi, barış tohumları ekerek dünya barışına katkı koyuyoruz. Dilerim dünyanın geleceğine barış hakim olur" diye konuştu.

Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösteri yaptığı gecede şenliğe katılan heyet temsilcileriyle pasta kesen Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Bu geceyi kapanış resepsiyonu olarak kabul etmeyin. Önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz 22. şenliğin ilk buluşması olarak görmenizi istiyorum" dedi.