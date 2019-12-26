Şenoba Belediye Başkanı Babat, vatandaşların elektrik borcunu cebinden ödedi

26.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:38

Daha önce başlık parasını kaldırarak, takı tutarını 30 bin lira ile sınırlayarak başlık yüzünden evlenemeyenlerin gönlünü kazanan Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bu kez beldede bu güne kadar birikmiş borcunu ödeyemeyen 346 abonenin 356 bin lirayı bulan elektrik borcunu ödedi.



Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şeboba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, son dönemde gerçekleştirdiği uygulamalar ile halkın gönlünde yer ediniyor. Babat, kısa süre önce meclis üyeleri, kanaat önderleri ve aşiret liderleri ile bir araya gelerek evlenecek gençler için başlık parasının kaldırılması, takılacak takıların da 30 bin lirayı aşmaması yönünde bir karar alınmasını sağladı. Hilal beldesinin de uyma sözü verdiği bu kararın ardından Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat bu kez de beldesinde geçim sıkıntısı çeken ve uzun süredir birikmiş olan elektrik parasını ödeyemeyen halka el uzattı. Robin Hood gibi yoksul ve zordakilere yardım eden Babat, önce Dicle Elektrik ile görüşerek bu konuda kendisine yardımcı olunmasını istedi.



Belediye kasasından tek kuruş çıkmadı



Belediye Başkanı Babat'ın iyi niyetli bu girişimi karşısında bölgenin enerji şirketi olan Dicle Elektrik de elini taşın altına koydu. Yasal çerçevede gerekli tüm indirimler yapıldıktan sonra Başkan Babat, 346 abonenin toplam 356 bin lirayı bulan geçmişe dönük tüm borçlarını ödedi. Böylece 2019'un son günlerinde Şenoba beldesinde elektrik borcu bulunan tek bir abone dahi kalmadı. Borçları tamamen kendi cebinden ödediğini, belediyenin kasasından tek kuruş dahi çıkmadığını açıklayan Başkan Alihan Babat, abonelerden ise bundan sonra borçlarını düzenli ödemeleri yönünde söz aldı.



Dicle Elektrik'ten teşekkür ziyareti



Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek beldesinde yaşayan ve geçmişe ait borcu bulunan tüm abonelerin elektrik borcunu tek kalemde ödeyen Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'ı tebrik etmek için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik Perakende AŞ Genel Müdürü Avni Doğan, Dicle Elektrik Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Şırnak İl Müdürleri Murat Horoz ve Sinan Ataman ile ilçe yöneticisi Solda Mehmet Altürk beldeye gitti. Karagüzel, önce başlık parasını kaldırdığı için, ardından da abonelerin uzun süredir ödemediği elektrik borçlarını ödediği için Babat'a teşekkür etti ve beldedeki misafirhaneye asılmak üzere İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i kabul edilen Diyarbakır Ulu Cami'ye ait bir tablo hediye etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA