Şenlik iptal edildi, zeytinler Mehmetçik'e gidecek

11.10.2019 18:05

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Akhisar'da 18-19 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Zeytin Hasat Şenliği iptal edildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şenliğin iptal edilmesinin ardından harekata katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla zeytin ve zeytinyağı gönderileceğini söyledi.



Akhisar Belediyesi, Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası ve Akhisar Ziraat Odası işbirliği ile her yıl yapılan Zeytin Hasat Şenliği'nin, Akhisar Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan ortak basın açıklamasında iptal edildiği bildirildi.



Ortak basın açıklamasına Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve Akhisar Ticaret Borsası Alper Alhat katıldı.



"Kalbimiz ve dualarımız askerlerimizle"



Her yıl bol ve bereketli bir hasat sezonu için düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'nin Akhisar halkı açısından önemli olduğunu dile getiren Başkan Besim Dutlulu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, Akhisar Belediyesi, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Ziraat Odası ve Akhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığımız toplantı sonucunda alınan ortak karar ile her yıl düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'ni bu yıl iptal etme kararı aldık. Mehmetçiklerimiz sınır ötesinde terör örgütleri ile mücadele ederken, şehit evlerinden ağıtlar yükselirken şenlik yapmayı doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet ve istikbalimizin korkusuz bekçisi olan Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Allah milletimizin ve askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.



Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Akhisar zeytini ve zeytinyağının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gönderileceğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl Zeytin Hasat Şenliği yapmak yerine, sınır ötesinde sefer halinde olan askerlerimize Akhisar'ımızın zeytin ve zeytinyağını göndererek destek olacağız. Ülkemizin bağımsızlığının ve güvenliğinin teminatı ve koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Kalbimiz ve dualarımız askerlerimizle."



Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ise zeytin hasadının üretici için büyük önem taşıdığını ancak daha önemli konunun Türkiye'nin "sınır güvenliği" olduğuna dikkat çekerek "Zeytin hasadı Akhisarlı üreticiler için çok önemli. Ama şuanda önemli olan Türkiye'nin sınır güvenliğidir. Hepimiz tek yürekle buna bağlandık. Besim başkanımızın dediği gibi ortak olarak aldığımız bu kararı Türkiye'nin de bu konuya duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu duyarlılıkla daha sonraki bir tarihte daha uygun bir programla yapmayı düşünüyoruz. Ama önemli olan Akhisar'ın ürünlerinin reklamı ve tanıtımı ise daha sonraki dönemde yapabiliriz. Şuanda ülkede birlik ve beraberlik zamanı" dedi.



Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy da Türkiye'nin bir karış toprağında gözü olanlara Türk milletinin gerekli dersi vermekte hiç tereddüt etmeyeceğini belirterek, "Ticaretimiz olmazsa olmaz değildir, biz her zaman ticaret yaparız. Ancak vatanın bütünlüğü ve güvenliği her şeyin üzerindedir. Bu amaçla yoğun bir çaba harcayarak hazırlamış olduğumuz zeytin hasat şölenini, festivalini iptal ettik. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör koridorunu yok etmek ve bölgeye hasretini çektikleri barış ve huzuru getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm Mehmetçiklerimizi Allah korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" şekline konuştu.



Başkan Besim Dutlulu, geçtiğimiz gün hain terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yapılan alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden vatandaşları da andı. Dutlulu, "Hain terör örgütlerinin sınır ötesinden ülkemizdeki yerleşim yerlerine yönelik yaptığı saldırılar sonucu şehit düşen vatandaşlarımızın arasında Salihlili hemşehrimiz Cihan Güneş'in de olduğunu üzülerek öğrendim. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA