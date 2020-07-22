Senin Hikayen filmi oyuncuları kim? Senin Hikayen konusu, fragmanı

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Timuçin Esen, Selma Ergenç ve Nevra Serezli'nin başrollerde bulundupu Senin Hikayen filminin senaryosu ve yönetmenliğini Tolga Örnek üstleniyor. Sıcacık bir aile hikayesinin gözler önüne serildiği Senin Hikayen detayları haberimizde.

SENİN HİKAYEN FİLMİ OYUNCULARI

Kendi istekleri ile kanser hastası olan annelerinin ricaları arasında kalan mutlu çift Hakan ile Esra'nın hikayesi sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmin güçlü kadrosunda ise; Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, İdil Fırat, Başay Okay, Levent Can, Murat Serezli, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şirin Kılavuz, Gözde Kocaoğlu, Cem Bender, Yeliz Orçin bulunuyor.

SENİN HİKAYEN FİLMİ KONUSU

Hakan ve Esra evliliklerinin yedinci yılını tamamlayan, birbirlerini halen tutkuyla seven, 30'lu yaşlarında çifttir. Esra özel bir şirkette iyi bir kariyer sahibidir ve hatta yurt dışından iş teklifi almıştır. Müzik stüdyosu olan Hakan ise aldığı reklam, film projeleri ile ailesini geçindirmeye çalışan, sevgi dolu bir eştir.

Hakan'ın annesi Meral'de ise kanser belirtileri ortaya çıkar, tedaviyi kabul eden Meral henüz torun sevmeden hayata veda etmemeye kararlıdır. Ama Esra ile Hakan da çocuk konusunda terredütler yaşayordur. Esra bir yandan kariyerini düşünür, bir yandan çocuk sahibi olmak kafasında soru işaretiyken, yaşam ikisine de sürpriz yapar.