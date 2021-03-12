Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu! Seni Çok Bekledim canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu?Seni Çok Bekledim hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu! İşte detaylar haberimizde…

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Herkesin merakla beklediği Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerine devam ediyor. İlk olarak Erzincan'da 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'a gelen oyuncular ve kamera arkası ekip, buradaki çekimlerin ardından, ilk bölüm sahneleri tamamlamak için Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

Seni Çok Bekledim dizisi genel itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizide çocukluk ve flashback bölümleri Erzincan'da geçiyor. Yurt dışı çekimleri ise Katar Doha'da çekilmiştir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU

Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Caner Şahin - Selehattin

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Durul Bazan - İsmet

Selen Domaç - Songül

Yıldız Kültür

Nihan Büyükağaç

Ahmet Mekin

Lila Gürmen - Mihre

Ali İpin - Osman

Türkü Turan - Zahide

Şehsuvar Aktaş

Gürkan Güzeyhuz

Damla Makar

Mehmet Ulay

Hakan Ummak

Sibel Şişman - Şebnem

Ömer Gökay Şanlıer

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?

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