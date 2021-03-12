Seni Çok Bekledim 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle!
Seni Çok Bekledim Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini oynadığı dizinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. Bölümün ardından 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu kimler? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim canlı izle!
Seni Çok Bekledim Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini oynadığı dizinin 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7. Bölümün ardından 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı izle! Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu kimler? Seni Çok Bekledim son bölümde neler oldu? Seni Çok Bekledim canlı izle! İşte detaylar haberimizde…
SENİ ÇOK BEKLEDİM 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Seni Çok Bekledim 8. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selo tarafından vurulan Erol, hastanede yaşam mücadelesi verirken tüm bu olanlar için kendini suçlayan Kadir bir an evvel Selo'yu polise teslim etmek için elinden geleni yapar. Babasını bulacağını ümit ederken bir ikiz kardeşi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Ayliz, annesiyle yüzleştiğinde ne cevap alacaktır? Oğlu Umut'la kaçak durumuna düşen Selo, her şeyi geride bırakıp uzaklara gitmeyi başarabilecek mi?
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Seni Çok Bekledim dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?
Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU
Özcan Deniz - Kadir
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
Caner Şahin - Selehattin
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Durul Bazan - İsmet
Selen Domaç - Songül
Yıldız Kültür
Nihan Büyükağaç
Ahmet Mekin
Lila Gürmen - Mihre
Ali İpin - Osman
Türkü Turan - Zahide
Şehsuvar Aktaş
Gürkan Güzeyhuz
Damla Makar
Mehmet Ulay
Hakan Ummak
Sibel Şişman - Şebnem
Ömer Gökay Şanlıer