Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Özcan Deniz Seni Çok Bekledim 1. bölüm full izle! Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncu kadrosu!

Star Tv kanalının yeni dizisi Seni Çok Özledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından soruluyor. İlk bölümü 29 Ocak'ta yayınlanan Özcan Deniz Seni Çok Özledim 1. bölüm full izle! Seni Çok Bekledim konusu ne? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu! merak ediliyor.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümü 29 Ocak Cuma günü Star Tv ekranlarından evlere konuk olan Özcan Deniz'in ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Seni Çok Bekledim, bundan sonra her cuma yayınlanacak. İlk bölümünün ardından Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmişti. Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı ve Star Tv web sitesinde yer alıyor.

SENI ÇOK BEKLEDiM 2. BÖLÜM FRAGMANI iZLEMEK iÇİN TIKLAYINIZ

ÖZCAN DENİZ SENİ ÇOK ÖZLEDİM 1. BÖLÜM FULL İZLE!

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz'i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz'in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir'i her seferinde Ayliz'e daha da yakınlaştırsa da Ayliz'i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz'in aşkı bu sınavdan geçebildi mi?

ÖZCAN DENİZ SENİ ÇOK ÖZLEDİM 1. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi...

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU!

Güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.