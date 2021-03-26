Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 9. bölüm full HD izle! Fragmanı izle!

Star TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Seni Çok Bekledim 10. bölümde neler olacak? Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

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SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni Çok Bekledim 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nikah saati yaklaştıkça Ayliz, endişelenmeye başlamıştır. Kadir, yetişebilecek mi? Ayliz'in annesinden öğrendiği sır, Kadir'in aklını karıştırmıştır. Öte yandan üvey babası Cemal, Kadir'in hayatına eskisinden çok daha fazla dahil olacaktır artık. Cemal, kirli sırlarının ortaya çıkmaması için uğraşırken İsmet'in etrafındaki çember giderek daralmaktadır. İsmet, karısı ile kızının dahil olduğu gerçekleri öğrenince büyük bir panik yaşar.

Selo, hapishanede bir yol ayrımındadır. Dışarıda tüm hızıyla akan hayatın getirdiklerini düşünürken aldığı bir haber ile şok olur. Kadir, öğrendiklerinin ağırlığını içinde taşıyıp Ayliz'in mutluluğuna gölge düşürmemek için çırpınmaktadır. Ayliz'e hazırladığı sürpriz dolu bir gecenin sabahında hayatlarına büyük bir bomba düşer.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Seni Çok Bekledim bu akşam 26 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE!

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz - Kadir Eren

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Lila Gürmen - Mihre

Caner Şahin - Selahattin

Türkü Turan - Zahide

Durul Bazan - İsmet

Yıldız Kültür - Hidayet

Ali İpin - Rıza

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Selen Domaç - Songül

Nihan Büyükağaç - Sibel

Hakan Ummak - Zaza

Sibel Şişman - Şebnem

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut